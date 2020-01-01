Уголовное дело по факту гибели женщины из-за схода снега в Перми передано в суд Председатель ТСЖ обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей Поделиться Поделиться Твитнуть

В отношении председателя правления ТСЖ «Костычева 17» утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Дело было возбуждено по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По данным следствия, председатель ТСЖ не обеспечила своевременную очистку крыши дома от снега и наледи. В результате 18 марта из-за падения с крыши снежно-ледяной массы погибла женщина.

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