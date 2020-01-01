В Перми может появиться частный центр баскетбола Инвестор готов вложить в строительство 150 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Частный инвестор — генеральный директор ООО НПО «Аэросфера» Сергей Бутаков — предложил краевым властям построить в формате государственно-частного партнёрства многофункциональный спортивный центр. Его предполагается возвести в Перми на ул. Клименко, 26.

Комплекс будет состоять из трёх или четырёх залов, один из которых рассчитан на профессиональный баскетбол. Большой зал планируется оснастить трибунами на 500 мест. В других залах будут построены трибуны, вмещающие не менее 50 зрителей каждый, в них будут заниматься различными игровыми видами спорта. Центр будет работать круглосуточно.

По словам главы минспорта Пермского края Татьяны Чесноковой, проект центра находится в высокой степени готовности. Разрешение на строительство спорткомплекса компания планирует получить уже в 2021 году.

На этапе строительства инвестор вложит в объект порядка 150 млн руб. Контракт государственно-частного партнёрства будет действовать 11 лет, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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