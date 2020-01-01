Новые случаи COVID-19 обнаружены в 19 территориях региона Общее количество заболевших превысило 57 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, из 98 заболевших коронавирусом за последние сутки 38 являются жителями Перми, девять — Чайковского, восемь — Пермского муниципального района.

В Лысьвенском и Чусовском городских округах выявлено по семь новых случаев, в Губахе — пять заболевших, в Добрянском городском округе и Кунгурском муниципальном районе — по четыре инфицированных.

В Березниках и Кизеле зафиксировано по трое заболевших, в Сивинском муниципальном округе заразились два жителя.

По одному случаю COVID-19 — в Александровском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном районе, Кудымкаре, Кунгуре, Горнозаводском, Красновишерском, Краснокамском и Суксунском городских округах.

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