Елена Синица В Пермском крае 98 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровело — столько же Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19. Из них 37 человек проходят лечение в больнице, 61 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе заболевших — 37 пациентов мужского пола, 61 — женского. Также среди инфицированных — шесть детей.

В возрасте от 15 до 29 лет заразилось восемь человек, от 30 до 49 лет — 33 человека, 35 — в возрасте 50–64 лет, и 16 человек — старше 65 лет.

С начала пандемии число инфицированных в Пермском крае достигло 57 083 человек. Сейчас в больницах находятся 599 пациентов, из них 35 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки выздоровели 98 человек, умерли — восемь.

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