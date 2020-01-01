Елена Синица В Перми не состоится массовое шествие в честь Дня пограничника Его отменили из-за ограничений по коронавирусу Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В День пограничника в Перми не пройдёт традиционное шествие ветеранов пограничных войск. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на горадминистрацию.

Такое решение принято в связи с продлением ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Как сообщили изданию в краевом отделении всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», в этот день возможны самостоятельные возложения к воинским мемориалам.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 мая в краевой столице будет запрещена розничная реализация алкогольной продукции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.