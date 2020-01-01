Елена Синица
В Перми не состоится массовое шествие в честь Дня пограничника
Его отменили из-за ограничений по коронавирусу
В День пограничника в Перми не пройдёт традиционное шествие ветеранов пограничных войск. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на горадминистрацию.
Такое решение принято в связи с продлением ограничительных мер в связи с коронавирусом.
Как сообщили изданию в краевом отделении всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», в этот день возможны самостоятельные возложения к воинским мемориалам.
Напомним, ранее сообщалось, что 28 мая в краевой столице будет запрещена розничная реализация алкогольной продукции.
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