В День пограничника в Перми запретят продажу алкоголя
Нарушение требования повлечёт за собой штраф
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В пятницу, 28 мая, в краевой столице будет запрещена розничная реализация алкогольной продукции, сообщает пресс-служба администрации Перми. Ограничения связаны с празднованием Дня пограничника.
В мэрии напоминают, что за нарушение на должностных лиц будет наложен административный штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.
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