Елена Синица Краевой Роспотребнадзор выявил более 190 незаконных сайтов по продаже табака Их внесут в реестр незаконных сайтов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выявило свыше 190 незаконных сайтов по продаже табачной продукции. Сейчас в суд направлены иски с требованием внести сайты в реестр запрещённых сайтов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ведомство.

«Ранее в связи с поступившими в управление обращениями граждан о дистанционной продаже табачной продукции ведомством был проведён мониторинг соблюдения в сети Интернет законодательства об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. По итогам проверки установлены факты размещения в Сети информации о продаже дистанционным способом табачной и никотиносодержащей продукции, распространение которой в России запрещено», — отмечают в ведомстве.





В 2020 году по решению суда в Единый реестр Роскомнадзора был внесён 101 запрещённый сайт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.