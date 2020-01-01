За оскорбление главы Кунгура местный житель получил штраф За размещение оскорбительного комментария он заплатит 5 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе прокурорской проверки по обращению главы Кунгура было установлено, что местный житель разместил в сети интернет комментарий, содержащий оскорбительные высказывания в отношении должностного лица.

Прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, мировой судья признал гражданина виновным и назначил ему штраф в размере 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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