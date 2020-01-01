Только треть пермяков желает своим детям карьеру в родном городе 47% родителей хотят, чтобы дети переехали Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По данным исследования, проведённого сервисом SuperJob, 47% родителей из Перми желают своему ребёнку карьеру в другом городе. Наиболее перспективными для профессионального развития, по их мнению, являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Сочи.

При этом 37% родителей хотели бы, чтобы после окончания обучения их дети остались в Перми. Оставшийся процент опрошенных ещё не определился.

Чаще всего хотят, чтобы их дети строили профессиональную карьеру в родном городе, жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

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