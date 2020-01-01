Коронавирус обнаружен в 20 территориях Пермского края
За минувшие сутки в регионе зафиксировано 97 случаев COVID-19
Из 97 заболевших COVID-19 за минувшие сутки 53 человека проживают в Перми. Также коронавирус подтвердился у шести жителей Красновишерска, по пятеро заболевших — в Березниках, Кишерти и Пермском районе.
Четверо инфицированных выявлено в Чусовом, трое — в Чердыни, по два новых случая — в Кунгуре, Верещагино и Соликамске. По одному заболевшему — в Большесосновском районе, Берёзовском, Карагайском, Ординском и Сивинском муниципальных округах, а также в Ильинске, Краснокамске, Нытве, Очёре и Суксуне.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.