В Перми на неделю ограничат движение на перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева В каждом направлении движение будет организовано по одной полосе Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 27 мая по 4 июня планируется ограничить движение на перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева в Перми: открыты будут по одной полосе в каждом направлении, сообщают в департаменте дорог и благоустройства администрации краевой столицы.

Кроме того, с 1 по 4 июня будет закрыт въезд и выезд на ул. Героев Хасана с ул. Василия Васильева, объезд возможен по проезду вдоль ул. Героев Хасана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.