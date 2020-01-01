В Перми на неделю ограничат движение на перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева
В каждом направлении движение будет организовано по одной полосе
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С 27 мая по 4 июня планируется ограничить движение на перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева в Перми: открыты будут по одной полосе в каждом направлении, сообщают в департаменте дорог и благоустройства администрации краевой столицы.
Кроме того, с 1 по 4 июня будет закрыт въезд и выезд на ул. Героев Хасана с ул. Василия Васильева, объезд возможен по проезду вдоль ул. Героев Хасана.
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