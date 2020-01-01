Мария Сыропятова На горе Полюд появится вайфай Точка доступа начнёт работу к летнему сезону Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

К летнем сезону 2021 года на горе Полюд появится Wi-Fi. Об этом на заседании краевого правительства рассказала министр туризма и молодёжной политики Пермского края Юлия Ветошкина.

Работы по установке оборудования в Вишерском заповеднике проводятся совместно с министерством информационного развития и связи региона.

Гора Полюд высотой 527 м над уровнем моря является одним из самых популярных туристических мест Пермского края. Располагается на территории Вишерского заповедника, является охраняемым ландшафтом регионального значения. Ранее, 13 мая, на вершине Полюда была установлена система «Лесохранитель» для видеонаблюдения за лесными пожарами.

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