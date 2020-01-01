За сутки коронавирусом в Прикамье заразились 97 человек 70% заболевших — старше 50 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев инфицирования COVID-19. В числе заболевших — пятеро детей, 68 заразившихся — жители Прикамья старше 50 лет.

79 заболевших проходят лечение амбулаторно, 18 пациентов — в лечебных учреждениях региона.

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