В День защиты детей в Прикамье запретят продажу алкоголя Нарушение ограничений влечёт за собой штраф Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В Международный день защиты детей, 1 июня, в Пермском крае будет запрещена розничная реализация алкогольной продукции, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Нарушение ограничений влечёт за собой штраф: от 3 тыс. до 4 тыс. руб. — для должностных лиц, от 30 тыс. до 40 тыс. руб. — для юридических лиц.

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