Мария Сыропятова Реконструкцией автодороги Нытва — Кудымкар займётся компания из Костромы Капремонт 15-километрового участка обойдётся в 1,3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» разыграло контракт на реконструкцию части автодороги А-153 Нытва — Кудымкар почти по максимальной цене 1,3 млрд руб. (снижение составило 0,0004%). Данные об этом размещены на портале госзакупок. В конкурсе участвовал один подрядчик — ООО «Дормострой» из Костромы, он и был признан победителем.

Капитальный ремонт проведут на участке от 24-го км до 39-го км автодороги федерального подчинения А-153 Нытва — Кудымкар. Согласно техническому заданию подрядчик должен будет заменить асфальтовое покрытие, обустроить площадки отдыха и очистные сооружения.

В 2021 году должны быть выполнены работы на 48,6 млн руб., а в 2022 году — на 1,28 млрд. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.