В торговом центре Перми выявлены множественные нарушения
ООО «Строительный двор» привлечено к штрафу в 500 тыс. руб.
По результатам прокурорской проверки выяснилось, что ООО «Строительный двор» по адресу г. Пермь, ул. Соликамская, 279 работало как магазин стройматериалов без разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Кроме того, в здании было выявлено 28 нарушений пожарной безопасности.
В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, краевой Арбитражный суд признал организацию виновной и приговорил к штрафу в размере 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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