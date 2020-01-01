В торговом центре Перми выявлены множественные нарушения ООО «Строительный двор» привлечено к штрафу в 500 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что ООО «Строительный двор» по адресу г. Пермь, ул. Соликамская, 279 работало как магазин стройматериалов без разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Кроме того, в здании было выявлено 28 нарушений пожарной безопасности.

В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, краевой Арбитражный суд признал организацию виновной и приговорил к штрафу в размере 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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