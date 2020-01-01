За сутки коронавирус выявлен в 19 муниципалитетах Прикамья В «лидерах» по количеству заболевших — Пермь, Краснокамск и Чусовой Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Из 98 заболевших COVID-19 за минувшие сутки 47 проживают в Перми, семь случаев диагностировано в Краснокамском городском округе, шесть — в Чусовском городском округе.

По пять инфицированных проживают в Березниках, Пермском муниципальном районе и Чердынском городском округе, по трое — в Кунгуре, Лысьвенском городском округе, Карагайском и Сивинском муниципальных округах.

По два случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Красновишерском и Нытвенском городских округах, по одному — в Кудымкаре, Большесосновском муниципальном районе, Кишертском муниципальном округе, Верещагинском, Добрянском, Очёрском и Соликамском городских округах.

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