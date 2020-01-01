Владелец пилорамы в Кунгурском районе осуждён за незаконную заготовку леса Причинённый им ущерб составил более 3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Кунгуре вынесен приговор владельцу пилорамы. За незаконную вырубку лесных насаждений подсудимый приговорён к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также мужчина должен вернуть сумму причинённого Лесному фонду РФ ущерба, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в лесном массиве около с. Богородск Кунгурского района с июля по август 2020 года осуждённый, не имея разрешительных документов, спилил более 220 елей, пихт, берёз, осин. Часть древесины владелец пилорамы успел реализовать, большая часть деревьев была изъята полицейскими.

Своими действиями мужчина нанёс Лесному фонду страны ущерб на сумму более 3 млн руб.

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