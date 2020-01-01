В Перми прекращено действие лицензии управляющей компании «Профи-Дом» Соответствующий приказ подписала ИГЖН Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во вторник, 25 мая, Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН) подписала приказ о прекращении действия лицензии ООО УК «Профи-Дом», сообщает «Рифей-Пермь».

Компания, обслуживавшая мини-отель «Карамель», больше не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами.

В январе 2021 года с требованием аннулировать лицензию признанной банкротом компании ИГЖН обратилась в краевой Арбитражный суд. Суд требование удовлетворил. На 1 апреля 2021 года задолженность ООО УК «Профи-Дом» перед ресурсоснабжающими организациями составила более 95 млн руб.

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