Коронавирус в Пермском крае: 98 новых случаев инфицирования
Общее число заболевших COVID-19 в регионе приближается к 57 тыс. человек
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 98 новых случаев коронавируса. В числе заболевших — четверо детей и 19 жителей старше 65 лет.
60% заболевших проходят лечение на дому, остальные пациенты — в лечебных учреждениях Прикамья.
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