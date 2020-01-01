Коронавирус в Пермском крае: 98 новых случаев инфицирования Общее число заболевших COVID-19 в регионе приближается к 57 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 98 новых случаев коронавируса. В числе заболевших — четверо детей и 19 жителей старше 65 лет.

60% заболевших проходят лечение на дому, остальные пациенты — в лечебных учреждениях Прикамья.

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