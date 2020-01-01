Мария Сыропятова Пермский край за год улучшил свои позиции в индексе административного давления на 40 пунктов Число проверок бизнеса в России снизилось более чем в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Беляева

В 2020 году Пермский край оказался на 24-м месте в индексе административного давления (3,65), улучшив свои показатели на 40 позиций (в 2019 году регион был на 64-м месте). Об этом стало известно вчера из доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте Бориса Титова.

При этом чем выше положение в индексе, тем ниже административное давление в регионе. По силе воздействия административного давления на бизнес в Пермском крае последовательно расположились следующие федеральные ведомства: Россельхознадзор (4,83), Роструд (4,40), Роспотребнадзор (4,35), Росздравнадзор (4,05), МЧС (3,70), Росприродназор (3,00), Ростехнадзор (2,43) и Ространснадзор (2,43).

«Все или почти все регионы показали улучшения в условиях моратория и ковидных ограничений, — отметил Борис Титов. — Регионы, показавшие лучшую динамику, — Калужская область, поднявшаяся с 76-го на 4-е место, Орловская область — с 63-го на 20-е место, и Москва — с 42-го на 13-е место».

При этом общее число проверок, по данным ГАСУ, снизилось более чем в два раза (с 992,3 тыс. проверок в 2019 году до 401,8 тыс. проверок в 2020 году). При этом к ответственности были привлечены в 2020 году 624 тыс. юрлиц, должностных лиц и ИП (в 2019 году аналогичный показатель — 920 тыс). Также в 2020 году существенно выросла доля внеплановых проверок, более 50% у большинства ведомств, за исключением Россельхознадзора и Роструда.

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