Елена Синица
Основателю «Урал-Грейта» присвоили звание почётного гражданина Перми
Сергея Кущенко наградили за вклад в развитие физической культуры и спорта
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Президенту АНО «Баскетбольная лига», основателю БК «Урал-Грейт» Сергею Кущенко присвоили звание почётного гражданина Перми. Такое решение приняли депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 25 мая.
Сергея Кущенко наградили за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Перми.
«По его инициативе и непосредственном участии в 1995 году был создан баскетбольный клуб «Урал-Грейт», впоследствии ставший дважды чемпионом баскетбольной суперлиги и чемпионом Североевропейской баскетбольной лиги», — сказал мэр Перми Алексей Дёмкин.
Кроме этого, звание почётного гражданина присвоили директору Пермского авиационного техникума им. Швецова Александру Дическулу. Он награждён за значительный вклад в развитие системы среднего профессионального образования.
«Благодаря высочайшему профессионализму, знаниям и опыту Александра Дмитриевича, авиационный техникум получил статус федеральной инновационной площадки. В 2020 году вошёл в ТОП-100 лучших учебных заведений РФ», — отметил Алексей Дёмкин.
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