Mail.ru выкупил пермского разработчика платформы Playkey В учредителях компании доля холдинга составила 80,05% Поделиться Поделиться Твитнуть

Согласно данным ЕГРЮЛ, в пятницу, 21 мая, Mail.ru Group выкупила 80,05% акций разработчика облачной платформы Playkey — ООО «Игровые решения» из Перми, сообщает Properm.ru.

Основатель компании — пермяк Егор Гурьев. Сервис позволяет платно играть в современные игры, в каталоге Playkey их более 250. Первая демоверсия сервиса была разработана в 2013 году. В 2015 году началось сотрудничество между компаниями — игра «Армата» от Mail.ru была интегрирована в Playkey.

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