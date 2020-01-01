В школах и детских садах Александровска выявлены нарушения при организации питания По итогам прокурорской проверки внесено пять представлений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате проверки образовательных учреждений Александровска, проведённой сотрудниками прокуратуры и краевого Роспотребнадзора, были выявлены многочисленные нарушения в организации питания учащихся.

Установлено, что в школах и детских садах хранились продукты с истёкшим сроком годности, отсутствовали приборы для измерения температуры и влажности и сопроводительная документация.

Кроме того, у сотрудников пищеблоков отсутствовали необходимые прививки, приготовленные блюда не соответствовали меню, которое, в свою очередь, не содержало необходимой информации о массе и калорийности порции.

В отношении руководителей школ и детских садов и индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по организации питания, внесено пять представлений, возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

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