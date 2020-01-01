COVID-19 диагностирован у жителей 20 муниципалитетов Прикамья Из 97 заражённых за минувшие сутки 37 проживает в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, из 97 инфицированных COVID-19 за прошедшие сутки 37 заражённых проживает в столице региона, ещё 10 новых случаев выявлено в Лысьве. На третьем месте Чусовой с девятью заболевшими.

Семь случаев выявлено в Пермском районе, пять — в Чайковском, по четыре — в Кишертском и Сивинском муниципальных округах. В Кунгуре короновирусом заболели трое жителей, в Березниках, Кунгурском муниципальном районе, Уинском муниципальном округе, Добрянском, Осинском и Соликамском городских округах — по два.

В Бардымском и Юсьвинском муниципальных округах, в Нытвенском, Октябрьском, Очёрском и Чернушинском городских округах выявлено по одному случаю инфицирования COVID-19.

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