Елена Синица Нарушения противоэпидемиологических мер выявлены в 21 организации края К компаниям-нарушителям будут применены меры административного воздействия Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с 17 по 21 мая факты несоблюдения противоэпидемического режима зафиксированы в 21 организации Прикамья. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Все объекты находятся в Перми, Добрянке, Чусовом, Юрле, Краснокамске.





Наиболее распространённые нарушения: персонал работает без СИЗов, не проводится обеззараживание воздуха в помещениях, нет разметки для соблюдения социальной дистанции, не используются дезинфицирующие средства.





В числе нарушителей — магазины торговой сети «Магнит» (АО «Тендер»), отделения АО «Почта России», магазины торговой сети «Семья» (ООО «Большая Семья»), а также заведения общепита Interview, La Vache, «Хлебница», Sabwey, Fresh Mix.





К нарушителям будут применены меры административного воздействия.

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