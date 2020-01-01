Пермякам предложили самостоятельно открывать и закрывать двери трамваев Специальные кнопки для входа и выхода установлены на моделях «Лев» и «Львёнок» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Львёнок»

Пресс-служба губернатора Пермского края

В понедельник, 24 мая, на всех трамваях моделей «Лев» и «Львёнок» в Перми начала действовать функция адресного открытия двери.

Теперь для входа и выхода на остановках пассажирам нужно самостоятельно нажать на специальные кнопки со стикером, расположенные внутри и снаружи транспортного средства. В случае затруднений пермяки могут обратиться за помощью к кондуктору.

В тестовом режиме данная функция с 1 февраля 2021 года работала на маршруте №6 сообщением «М/р Разгуляй» — «Велта». Внедрить эту функцию на остальных рейсах решено для сохранения комфортного микроклимата в трамваях, передаёт администрация Перми.

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