Пермякам предложили самостоятельно открывать и закрывать двери трамваев
Специальные кнопки для входа и выхода установлены на моделях «Лев» и «Львёнок»
В понедельник, 24 мая, на всех трамваях моделей «Лев» и «Львёнок» в Перми начала действовать функция адресного открытия двери.
Теперь для входа и выхода на остановках пассажирам нужно самостоятельно нажать на специальные кнопки со стикером, расположенные внутри и снаружи транспортного средства. В случае затруднений пермяки могут обратиться за помощью к кондуктору.
В тестовом режиме данная функция с 1 февраля 2021 года работала на маршруте №6 сообщением «М/р Разгуляй» — «Велта». Внедрить эту функцию на остальных рейсах решено для сохранения комфортного микроклимата в трамваях, передаёт администрация Перми.
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