В Александровском районе утонули две школьницы
Следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии
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В воскресенье, 23 мая, в посёлке Яйва во время купания утонули две 11-летние девочки, сообщает «Рифей-Пермь».
По предварительным данным следствия, школьницы купались без присмотра взрослых. Следственные органы СКР по Пермскому краю устанавливают все обстоятельства произошедшего, проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.
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