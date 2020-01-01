В Александровском районе утонули две школьницы Следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии Поделиться Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

В воскресенье, 23 мая, в посёлке Яйва во время купания утонули две 11-летние девочки, сообщает «Рифей-Пермь».

По предварительным данным следствия, школьницы купались без присмотра взрослых. Следственные органы СКР по Пермскому краю устанавливают все обстоятельства произошедшего, проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

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