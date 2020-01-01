Елена Бардукова
Фасад драмтеатра в Перми отремонтируют за 134,2 млн руб.
Работы необходимо провести до 1 ноября 2022 года
На сайте госзакупок размещён конкурс на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр драматический». Заказчиком выступает Управление капитального строительства Пермского края. Начальная цена контракта — 134,2 млн руб.
Согласно техническому заданию подрядчик должен будет выполнить работы по ремонту фасадов Пермского академического Театра-Театра со стороны улиц Петропавловской, Борчанинова, Ленина и Крисанова. Также в списке работ значится монтаж архитектурной подсветки здания, системы наружного видеонаблюдения и существующего навесного оборудования на фасадах.
Работы необходимо провести с 26 июля 2021 года до 1 ноября 2022 года. Итоги аукциона будут подведены 1 июля текущего года.
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