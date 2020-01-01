Елена Бардукова Фасад драмтеатра в Перми отремонтируют за 134,2 млн руб. Работы необходимо провести до 1 ноября 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок размещён конкурс на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр драматический». Заказчиком выступает Управление капитального строительства Пермского края. Начальная цена контракта — 134,2 млн руб.

Согласно техническому заданию подрядчик должен будет выполнить работы по ремонту фасадов Пермского академического Театра-Театра со стороны улиц Петропавловской, Борчанинова, Ленина и Крисанова. Также в списке работ значится монтаж архитектурной подсветки здания, системы наружного видеонаблюдения и существующего навесного оборудования на фасадах.

Работы необходимо провести с 26 июля 2021 года до 1 ноября 2022 года. Итоги аукциона будут подведены 1 июля текущего года.

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