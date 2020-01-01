Новые случаи COVID-19 диагностированы в 14 муниципалитетах Пермского края В столице региона выявлены 72 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из 98 новых случаев заболевания коронавирусом в регионе 72 заразившихся выявлены в Перми. Шесть случаев диагностировано в Пермском районе, четыре — в Кунгуре, три — в Добрянке.

В Березниках, Кунгуре и Красновишерске инфицированы по два человека, в Кудымкаре, Краснокамском, Верещагинском, Нытвенском, Соликамском, Карагайском и Кишертском округах — по одному заболевшему.

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