В центре Перми ночью сгорели два автомобиля Во время ЧП никто не пострадал Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В центре Перми сгорели два припаркованных автомобиля. Инцидент произошел ночью 23 мая вблизи автосервиса на ул. Окулова.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, сгоревшие машины — это два электрокара марки Tesla. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил обе машины.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас по факту пожара проводится проверка, специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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