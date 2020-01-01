В центре Перми ночью сгорели два автомобиля
Во время ЧП никто не пострадал
В центре Перми сгорели два припаркованных автомобиля. Инцидент произошел ночью 23 мая вблизи автосервиса на ул. Окулова.
По сообщениям очевидцев в соцсетях, сгоревшие машины — это два электрокара марки Tesla. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил обе машины.
В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас по факту пожара проводится проверка, специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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