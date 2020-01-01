Пермь заняла второе место рейтинга городов России по качеству общественного транспорта В прошлом году город занимал девятое место Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Пермь заняла второе место рейтинга городов России по качеству общественного транспорта из 76 городов России. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Исследование проводилось компанией «SIMETRA» и включало в себя пять критериев сравнения: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивое развитие.

Помимо Перми, лидерами рейтинга стали Екатеринбург, Казань и Ижевск. Последние строчки рейтинга заняли Пенза, Владикавказ и Астрахань.

Высоких оценок краевая столица добилась по нескольким показателям. Например, по показателю «Комфорт и удобство». Он подразумевает наличие тарифной системы, функциональность транспортной карты, сервисы информирования о работе транспортной системы, имиджевую составляющую и характеристики подвижного состава. Из 20 баллов Пермь получила 19.

А по показателю ценовой доступности Пермь (14,6 баллов) опередила лидера рейтинга — Екатеринбург (13,6 баллов).

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