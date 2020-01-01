В Прикамье выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19 Выздоровело 59 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Прикамье выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19. 18 человек проходят лечение в больницах, 80 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

За весь период пандемии в регионе выявлено 56 693 заболевших. В числе 98 новых инфицированных 51 пациент мужского пола, 47 — женского. Также среди заболевших 14 детей.

Всем заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен. Умерших за минувшие сутки не зафиксировано.

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