Мария Сыропятова Проект достройки одного из корпусов ЖК «Триумф» обойдётся в 12,7 млн руб. Это на 1,3 млн руб. меньше первоначальной заявленной стоимости работ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства подвёл результаты торгов на проектирование достройки одного из корпусов ЖК «Триумф».

Согласно данным портала госзакупок контракт на проектирование должен быть заключён с ООО «Институт Пермский «Промстройпроект». Стоимость работ — 12,7 млн руб., что на 1,3 млн руб. меньше первоначальной заявленной стоимости работ. На аукцион было подано четыре заявки, из которых все были допущены к участию в закупке.

Напомним, что жилые дома по адресам ул. Карпинского, 108 и 110 начал строить ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Он был объявлен банкротом в 2018 году. На достройку этих домов у Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства есть три года.

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