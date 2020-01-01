Елена Синица В Перми из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из трёх торговых центров Взрывных устройств не обнаружено Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу, 22 мая, посетителей торгово-развлекательных центров «Семья», «Столица» и «Спешиlove» эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании.

Как сообщили в минтербезе региона, данные о минировании не подтвердились. Взрывных устройств не обнаружено.





«Оперативным службам дан отбой. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Приняты меры по обеспечению общественной безопасности», – уточнили в ведомстве.





Сейчас проводятся оперативно-розыскные работы по установлению личностей злоумышленников.

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