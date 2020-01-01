Елена Синица
В Перми из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из трёх торговых центров
Взрывных устройств не обнаружено
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В субботу, 22 мая, посетителей торгово-развлекательных центров «Семья», «Столица» и «Спешиlove» эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании.
Как сообщили в минтербезе региона, данные о минировании не подтвердились. Взрывных устройств не обнаружено.
«Оперативным службам дан отбой. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Приняты меры по обеспечению общественной безопасности», – уточнили в ведомстве.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные работы по установлению личностей злоумышленников.
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