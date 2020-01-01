Елена Синица В Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19 В числе заражённых шесть детей Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 10 человек проходят лечение в больницах, 88 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе заражённых — 43 пациента мужского пола, 55 — женского. Также среди заболевших — шесть детей.





В возрасте от 15 до 29 лет — девять инфицированных, от 30 до 49 лет — 28 человек, ещё 36 — в возрасте 50–64 лет. Кроме этого, 19 заражённых старше 65 лет.

Круг контактировавших лиц также определён.





Всего с начала пандемии в крае выявлено 55 595 случаев заражения.





Сейчас в больницах находится 641 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключены 38 человек.





За эти сутки выздоровели 75 человек, девять умерли.

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