Елена Синица
В Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19
В числе заражённых шесть детей
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 10 человек проходят лечение в больницах, 88 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе заражённых — 43 пациента мужского пола, 55 — женского. Также среди заболевших — шесть детей.
В возрасте от 15 до 29 лет — девять инфицированных, от 30 до 49 лет — 28 человек, ещё 36 — в возрасте 50–64 лет. Кроме этого, 19 заражённых старше 65 лет.
Круг контактировавших лиц также определён.
Всего с начала пандемии в крае выявлено 55 595 случаев заражения.
Сейчас в больницах находится 641 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключены 38 человек.
За эти сутки выздоровели 75 человек, девять умерли.
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