Елена Синица В Пермском крае вернувшихся из-за границы туристов оштрафовали на 2,5 млн руб. Они не разместили результаты теста на COVID-19 на портале госуслуг Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Жителям Пермского края, которые вернулись из-за границы, но не внесли данные о результатах теста на COVID-19 на портале госуслуг, выписали штрафы на общую сумму более 2,5 млн руб. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Как сообщают в ведомстве, Роспотребнадзор совместно с полицией составили 610 протоколов об административных правонарушениях. Более 3 тыс. материалов направлено в правоохранительные органы. Суды рассмотрели 343 дела об административном правонарушении.





Напомним, вернувшиеся из-за границы туристы обязаны сдать тест на COVID-19 методом ПЦР и разместить его на портале госуслуг. С 1 мая все туристы должны пройти обследование дважды.

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