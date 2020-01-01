Елена Синица
В Пермском крае вернувшихся из-за границы туристов оштрафовали на 2,5 млн руб.
Они не разместили результаты теста на COVID-19 на портале госуслуг
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Жителям Пермского края, которые вернулись из-за границы, но не внесли данные о результатах теста на COVID-19 на портале госуслуг, выписали штрафы на общую сумму более 2,5 млн руб. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю
Как сообщают в ведомстве, Роспотребнадзор совместно с полицией составили 610 протоколов об административных правонарушениях. Более 3 тыс. материалов направлено в правоохранительные органы. Суды рассмотрели 343 дела об административном правонарушении.
Напомним, вернувшиеся из-за границы туристы обязаны сдать тест на COVID-19 методом ПЦР и разместить его на портале госуслуг. С 1 мая все туристы должны пройти обследование дважды.
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