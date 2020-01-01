Пермскому политеху выдали разрешение на строительство общежитий В двух зданиях смогут проживать 98 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Мэрия Перми выдала разрешение на строительство двух общежитий Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ). Корпуса №12 и №13 расположатся на ул. Профессора Дедюкина, 18.

В каждом пятиэтажном здании (с учётом подземного) будет располагаться по 25 комнат, рассчитанных на 49 человек. Застройщиком выступит ПНИПУ.

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