Пермскому политеху выдали разрешение на строительство общежитий
В двух зданиях смогут проживать 98 человек
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Мэрия Перми выдала разрешение на строительство двух общежитий Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ). Корпуса №12 и №13 расположатся на ул. Профессора Дедюкина, 18.
В каждом пятиэтажном здании (с учётом подземного) будет располагаться по 25 комнат, рассчитанных на 49 человек. Застройщиком выступит ПНИПУ.
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