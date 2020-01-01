Григорий Серёдкин «Амкар» начнёт формировать тренерский штаб после 15 июня В интересах клуба — тренер с регулярной тренерской практикой Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

«Амкар» будет рассматривать кандидата на должность главного тренера команды с регулярной тренерской практикой. Слова президента пермского клуба Валерия Чупракова передаёт «Эхо Перми».

Тренерский штаб будет сформирован после 15 июня. Отметим, у клуба уже есть договорённость с тренером вратарей Владимиром Сычёвым, который и ранее работал в «Амкаре» тренером вратарей.

«Если тренер последний раз тренировал три года назад, а потом занимался рыбалкой, то даже и не смотрим таких», — заявил Валерий Чупраков.

Глава клуба рассказал и о комплектации будущей команды.

«Не буду скрывать, что мы также рассматриваем и игроков «Звезды», у которых заканчиваются контракты. «Амкар» как профессиональный клуб может сделать предложение этим игрокам. У нас также должны присутствовать в команде «лимитчики», этого требует регламент ПФЛ. Этими новичками могут стать футболисты, которые защищали цвета клуба в прошлом году, когда команда играла на любительском уровне», — добавил президент клуба.

Также Валерий Чупраков не исключает появления в команде нескольких игроков из ФНЛ (второй по силе лиги российского футбола).

Напомним, вчера «Амкар» получил лицензию на выступление в ПФЛ. Таким образом, пермский клуб три года спустя возвращается в профессиональный футбол.

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