Григорий Серёдкин
«Амкар» начнёт формировать тренерский штаб после 15 июня
В интересах клуба — тренер с регулярной тренерской практикой
«Амкар» будет рассматривать кандидата на должность главного тренера команды с регулярной тренерской практикой. Слова президента пермского клуба Валерия Чупракова передаёт «Эхо Перми».
Тренерский штаб будет сформирован после 15 июня. Отметим, у клуба уже есть договорённость с тренером вратарей Владимиром Сычёвым, который и ранее работал в «Амкаре» тренером вратарей.
«Если тренер последний раз тренировал три года назад, а потом занимался рыбалкой, то даже и не смотрим таких», — заявил Валерий Чупраков.
Глава клуба рассказал и о комплектации будущей команды.
«Не буду скрывать, что мы также рассматриваем и игроков «Звезды», у которых заканчиваются контракты. «Амкар» как профессиональный клуб может сделать предложение этим игрокам. У нас также должны присутствовать в команде «лимитчики», этого требует регламент ПФЛ. Этими новичками могут стать футболисты, которые защищали цвета клуба в прошлом году, когда команда играла на любительском уровне», — добавил президент клуба.
Также Валерий Чупраков не исключает появления в команде нескольких игроков из ФНЛ (второй по силе лиги российского футбола).
Напомним, вчера «Амкар» получил лицензию на выступление в ПФЛ. Таким образом, пермский клуб три года спустя возвращается в профессиональный футбол.
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