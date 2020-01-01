В выходные в Прикамье ожидаются дожди Температура воздуха понизится, но останется выше климатической нормы Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным проекта «Метеоролог и я», в субботу, 22 мая, в Перми и Пермском крае днём ожидается дождь, в отдельных районах региона — гроза. Ночью температура воздуха составит +12°…+17°, днём — +18°…+23°, на юге края — до +28°. Ветер южный и юго-западный, 3–8 м/с с порывами до 15 м/с.

Ночью в воскресенье, 23 мая, по югу края пройдут сильные дожди, на севере будет облачно, осадков не ожидается. Днём также будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью — +11°…+16°, днём — +22°…+27°. Ветер юго-западный, западный, 2–7 м/с, по северу днём порывы до 12 м/с.

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