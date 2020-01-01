Алексей Клочихин Анастасия Крутень: «Пациенты с онкозаболеваниями оказались наиболее уязвимой категорией при заражении COVID-19» Предпринимаются все возможные меры по восстановлению профосмотров и диспансеризации населения Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Константин Долгановский

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства рассказала о прошлогодних итогах работы по направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями», ведущейся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, что за три года (2019–2021 гг.) на мероприятия по профилактике и лечению рака в Прикамье выделено 1,327 млрд руб., что позволит усовершенствовать оказание медицинской помощи в онкологической службе края.

По словам министра, в 2020 году на эти цели была выделена беспрецедентная сумма в 686,2 млн руб., которая прежде всего пошла на закупку 88 единиц специализированного оборудования, поставленного в шесть медицинских организаций края, где смогли пройти обследование и получить специализированное лечение более 10 тыс. человек.

Кроме того, заработали пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Березниках, Губахе, Краснокамске, Кунгуре и Чайковском. Открытие этих центров очень важно для пациентов из отдалённых районов, чтобы не ездить в Пермь, например, ради курсов химиотерапии, которые в новых ЦАОП получили более 4 тыс. человек.

Также впервые в Пермском крае появился ПЭТ-центр, технологии которого востребованы пациентами при ряде онкологических заболеваниях с целью контроля за проводимым лечением. В Пермском краевом онкологическом диспансере (ПКОД) также впервые открылась генетическая лаборатория, с момента появления которой таргетная противоопухолевая терапия стала использоваться чаще. Была усилена работа выездной поликлиники и скрининговых выездов специалистов ПКОД на мобильных комплексах (маммография, флюорография), внедрены новые радиологические методы диагностики и лечения (Технеций и Радий). Прошла модернизация лучевой терапии на базе ПКОД (поставлены два новых линейных ускорителя и новый аппарат брахитерапии), в результате чего количество процедур с применением лучевой терапии увеличилось вдвое.

Наконец, совместно с федеральным НМИЦ онкологии был реализован проект «Онкопатруль», который позволяет проводить профилактические осмотры по выявлению рака на ранних стадиях прямо на предприятиях. Например, всего за два дня работы федерального «Онкопатруля» в Пермской научно-производственной приборостроительной компании при осмотре 200 работников из группы риска (с осложнённым анамнезом по раку), а также тех, кто крайне редко посещают поликлинику, считая себя здоровыми, были выявлены 30 человек с подозрением на рак. После дальнейшего обследования в ПКОД у восьми человек диагноз онкологического заболевания подтвердился, а ещё 18 человек были направлены в медицинские организации по месту прикрепления с целью лечения предраковых заболеваний.

Как объяснила Анастасия Крутень, к сожалению, пациенты с онкологическими заболеваниями в 2020 году оказались наиболее уязвимой категорией при заражении COVID-19. В связи с противоэпидемическими ограничениями резко снизился поток профилактических осмотров и диспансеризации, возникли проблемы с ранним выявлением заболеваний. Сейчас предпринимаются все возможные меры по восстановлению как профилактических осмотров и диспансеризации населения, так и активизации работы специализированной онкологической помощи.

В 2021 году на реализацию мероприятий по профилактике и лечению онкологических заболеваний выделено 259 млн руб., которые планируется направить на приобретение двух единиц оборудования для ПКОД и ГБУЗ ПК «КБ им. академика Вагнера» в Березниках. Также будут организованы ещё три ЦАОПа в Соликамске, Кудымкаре и Чусовом. Планируется провести комплекс мероприятий по созданию в медицинских организациях Пермского края системы трёхэтапной медицинской реабилитации онкологических пациентов, увеличить количество генетических и контрольных ПЭТ-исследований.

Доказавший свою эффективность «Онкопатруль» с начала 2021 года уже провёл диагностику 2250 сотрудникам 15 предприятий и организаций Пермского края (ПЦБК, «Редуктор-ПМ», ряд учебных заведений и т. д.). Более 30 человек были направлены к онкологу с подозрением на злокачественные новообразования.

Но самую важную новость по программе борьбы с онкологическими заболеваниями озвучил губернатор края Дмитрий Махонин, подтвердив приверженность администрации идее строительства нового современного онкодиспансера. Краевые минздрав и минэкономразвития сейчас работают над частной концессионной инициативой, предполагающей привлечение к строительству частного инвестора при условии максимального соблюдения интересов края по получению новых методов лечения, нового оборудования и оказания медицинских услуг по лечению рака.

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