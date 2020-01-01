Григорий Серёдкин Пассажиропоток транспорта Перми за треть 2021 года составил 60,7 млн человек Это на 10,5 млн пассажиров больше, чем за тот же период 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Средний пассажиропоток пермского общественного транспорта в месяц за первую треть 2021 года превысил пассажиропоток за тот же период 2020 года на 2,6 млн человек.

Так, среднее число пассажиров в месяц в январе — апреле 2020 года составило 12,6 млн человек. В 2021 году этот показатель возрос и составил 15,2 млн человек в месяц.

Всего, по информации главы городского дептранса Анатолия Путина, за январь — апрель 2021 года общественным транспортом Перми воспользовались 60,7 млн человек. Число пассажиров за аналогичный период 2020 года составило 50,2 млн человек.

Особо отметим в несколько раз возросший пассажиропоток в апреле. Если в прошлогодний апрельский месяц локдауна он составил 4,5 млн человек, то в апреле 2021 года пассажиропоток увеличился до 17 млн человек.

Добавим, по планам городских властей, к июлю 2021 года все автобусы и трамваи Перми должны быть оснащены автоматической системой учёта пассажиров.

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