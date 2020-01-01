В Прикамье выявлено 98 новых случаев COVID-19
Общее число заболевших в регионе — 56 398 человек
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае было зафиксировано 98 новых случаев инфицирования COVID-19.
Заражению подверглись 35 человек мужского пола и 63 женского, в том числе — пятеро детей. Среди заболевших — 15 человек старше 65 лет.
81 человек проходит лечение амбулаторно, 17 пациентов — в больницах.
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