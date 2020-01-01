Два объекта в Прикамье могут быть включены в региональную опорную сеть автодорог Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком был поднят вопрос новых дорожных проектов региона и перспективы их включения в региональную опорную сеть автодорог. О результатах встречи сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

В частности, были вынесены на осуждение планы строительства Северного автомобильного обхода Перми. В планах региональных властей — реализация данного капиталоёмкого проекта с использованием государственно-частного партнёрства. Согласно проходящему экспертизу проекту новая дорога соединит федеральную трассу М-7 «Волга» и дорогу Пермь — Березники и обеспечит транспортное сообщение между Пермью и Ханты-Мансийском.

Вторым объектом, включённым в региональную опорную сеть автодорог, может стат трасса Пермь — Уфа, протяжённость которой составляет около 210 км от Перми до границы с Республикой Башкортостан.

В начале июня министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский будет защищать в Росавтодоре проект опорной сети автодорог Прикамья. Это сделает возможным получение средств из федерального бюджета на приведение трасс в нормативное состояние.

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