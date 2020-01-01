В рекламе «Совкомбанка» выявлены нарушения В публикации с предложением кредита финансовая организация предоставила неполную информацию Поделиться Поделиться Твитнуть

В отношении ООО «Русский финансовый центр» заведено дело по признакам нарушения Закона о рекламе, сообщает Пермское УФАС России. В публикации, которую рекламодатель распространял в газетах Лысьвы и Чусового, предлагалось оформить кредит от ПАО «Совкомбанк». При этом информация о кредитном продукте была представлена не полностью.

Так, в рекламе была указана сумма кредита — от 50 тыс. до 500 тыс. руб. — и процентная ставка — от 8,9% годовых. Но не были указаны другие условия, содержание которых предусмотрено законодательством, такие, например, как срок действия услуги. Кроме того, указание минимальной и максимальной суммы кредита без указания срока не позволяет потребителю рассчитать ежемесячную сумму платежа. Непонятно, потребуются ли дополнительные затраты при выплате займа, пояснили в антимонопольном ведомстве.

Таким образом, пермское УФАС признало рекламу не соответствующей Закону о рекламе, ответственность за нарушение понесёт рекламодатель — ООО «Русский финансовый центр», в отношении которого возбуждено производство.

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