На праймериз «Единой России» — высокая «внутрипартийная конкуренция» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги закончившегося 14 мая приёма заявлений от участников предварительного голосования по выборам депутатов в Государственную думу, Законодательное собрание Пермского края и Пермскую городскую думу. Основной итог: участники демонстрируют активность, и конкуренция на предварительном голосовании будет очень высокой.

Всего заявки на участие в региональный оргкомитет подали 759 человек, зарегистрированы кандидатами 709 человек. 156 человек — волонтёры и общественники. Средний возраст кандидатов — 38 лет. 112 участников являются действующими депутатами, то есть тех, кто идёт в политику впервые, — в шесть-семь раз больше. Среди заявившихся — 250 членов партии, 117 сторонников, 342 беспартийных.

По словам секретаря регионального отделения партии, председателя оргкомитета Вячеслава Григорьева, среди участников предварительного голосования — представители самых разных социальных и профессиональных групп: волонтёры, врачи, учителя, общественники, предприниматели, деятели науки и культуры. По сравнению с предыдущими годами значительно «омолодился» состав участников, что говорит о росте интереса к возможностям предварительного голосования среди молодых активных людей.

Одновременно растёт и интерес к предварительному голосованию среди избирателей. На 20 мая на сайте pg.er.ru заявились уже более 4 млн человек, и это рекордный показатель.

Как считает руководитель ООО «Центр избирательных технологий», политтехнолог Людмила Ознобишина, интерес к партийным праймериз обусловлен тем, что налицо — настоящая «внутрипартийная конкуренция, которая оказывается даже жёстче и сильнее межпартийной».

«В Пермском крае на выборы в Госдуму заявились около 100 кандидатов. Интрига сохраняется по одному одномандатному округу и по распределению голосов кандидатов в региональной группе (по партсписку). В целом праймериз остаются конкурентным процессом, хотя и вызывающим затруднение из-за перехода в онлайн-формат. Хотя можно отметить, что это будет содействовать в ускорении распространения голосования онлайн на обычных выборах», — отмечает Людмила Ознобишина на площадке «Экспертного клуба».

Ознобишина также добавляет, что в целом в крае праймериз проходят без скандалов и «войны компроматов».

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