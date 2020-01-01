Елена Бардукова Внесение изменений в Генплан Перми оценили в 43,5 млн руб. Работы должны быть завершены до 31 октября 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

На сайте госзакупок появилась информация о проведении аукциона на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки города Перми. Начальная цена контракта — 43,5 млн руб.

Согласно техзаданию подрядчик должен будет определить основные параметры развития Перми на 2028–2043 годы, выявить площадки для строительства разных видов объектов и нуждающиеся в реконструкции территории. Также необходимо разработать комплекс мер по улично-дорожной сети и улучшению транспортного обслуживанию населения.

Работы необходимо выполнить с даты подписания контракта до 31 октября 2022 года.

Напомним, ранее замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Екатерина Горх заявила, что в течение третьего квартала 2022 года планируется завершить процедуры согласования Генплана, а к декабрю утвердить документ.

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