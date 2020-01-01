На пожаре в Кунгурском районе погибли пять человек Возбуждено уголовное дело, проводится проверка обстоятельств и причин возгорания Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Сообщение о возгорании в частном жилом доме в д. Усть-Турка поступило 20 мая в 02:25. К моменту прибытия спасателей дом и надворные постройки были полностью охвачены огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

При тушении пожара были обнаружены погибшие: женщина 1948 года рождения, две её дочери 1972 и 1974 годов рождения, сожитель одной из дочерей и их сын 1998 года рождения. Следственные органы СКР России по Пермскому краю по факту гибели пяти человек возбудили уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

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