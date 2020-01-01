В Прикамье COVID-19 выявлен в 19 муниципалитетах Общее число заболевших в регионе составляет 56,3 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, из 98 заразившихся коронавирусом 58 проживают в Перми, семь — в Краснокамском городском округе. На третьем месте — Пермский муниципальный район с шестью инфицированными.

В Большесосновском муниципальном районе диагностировано четыре случая COVID-19, в Красновишерском городском округе — три, в Березниках, Чайковском, Карагайском муниципальном округе, Верещагинском, Добрянском и Чусовском городских округах выявлено по двое заболевших.

По одному заразившемуся — в Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, Кишертском и Сивинском муниципальных округах, Ильинском, Нытвенском, Октябрьском и Очёрском городских округах.

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