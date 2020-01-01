Депутаты «Единой России» выступили за введение бессрочных «летних» социальных проездных Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Накануне пленарного заседания Законодательного собрания депутаты фракции «Единая Россия» обсудили ряд социально значимых законопроектов, которые вносятся на рассмотрение парламентариев региона.

В частности, по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина для принятия в первом чтении подготовлен законопроект, предусматривающий меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, а также ветеранов труда края.

На данный момент меры поддержки предоставляются пенсионерам, чей доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума (ВПМ), которая в 2021 году в Прикамье составляет 8914 руб. Но с 1 января текущего года пенсии проиндексировали на 6,3%, что привело к выходу пенсионеров из категории нуждающихся, объяснил министр социального развития Прикамья Павел Фокин.

Виктор Михалев

Таким образом, пенсионеры, получавшие в 2020 году меры социальной поддержки, не смогут ими воспользоваться. Это, по мнению авторов проекта, негативно повлияет на уровень социальной защищённости этой категорий граждан.

Согласно законопроекту, пенсионеры, имеющие большой страховой стаж и ветераны труда смогут получать меры поддержки, если их ежемесячный доход превысил двукратный прожиточный минимум не более чем на 10%.

«Эта дельта в 10% не только позволяет нам вернуть ветеранов, которые «выпали» в результате увеличения своего пенсионного дохода, но и оказать меры социальной поддержки порядка 4,5-5 тыс. ветеранов дополнительно», — пояснил председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания региона Сергей Клепцин.

В целом, по словам Павла Фокина, поддержкой смогут воспользоваться порядка 10 тыс. человек.

Кроме того, у этой же категории жителей Прикамья в период с 1 мая 31 октября каждого года появится право приобретать социальный проездной вне зависимости от уровня их доходов.

С инициативой принять соответствующий законопроект в Заксобрании региона сразу в двух чтениях выступила заместитель председателя комитета по социальной политике краевого парламента Ирина Ивенских.

«Эта мера поддержки является очень востребованной. Ранее такая льгота была установлена до 2023 года, но временно прекращала своё действие. К нам неоднократно поступало большое количество обращений от людей старшего поколения с просьбой продлить её. В случае принятия законопроекта льгота станет бессрочной», — объяснила Ирина Ивенских.

Парламентарий отметила также, что льгота предусматривает 50-процентную скидку при проезде в городском пассажирском транспорте, пригородном автомобильном транспорте, кроме такси, при приобретении билетов на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта будет осуществляться в пределах объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональным бюджетом на 2021-2023 годы.

Мерам поддержки отдельных категорий граждан посвящён и третий законопроект, предлагаемый к рассмотрению в краевом парламенте в первом чтении, — об установлении правовых гарантий социальной защиты для лиц, награждённых знаком «Житель осаждённого Севастополя». В частности, речь идёт о приравнивании этой категории жителей к ветеранам Великой Отечественной войны и назначении им ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы, в размере, устанавливаемом правительством Пермского края.

При этом дополнительных средств на реализацию проекта закона из краевого бюджета не потребуется.

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